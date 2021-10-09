Russ with his first bucket as a Laker 👏 pic.twitter.com/gtA96XBdGU — Bleacher Report (@BleacherReport) October 9 2021

就算「小皇帝」詹姆斯、「忍者龜」韋斯布魯克終在新球季熱身賽登場，卻挽回不了湖人連敗命運！靠著柯瑞、普爾兩人攜手轟下58分，勇士9日以121比114力挫湖人，除了摘熱身賽3連勝，也送休兵期大換血的湖人3連敗，湖人至今熱身賽還沒贏過。

湖人排出韋斯布魯克、蒙克、詹姆斯、貝茲摩與狄安卓喬丹的先發面對勇士，可惜首次在熱身賽上場的詹皇與韋斯布魯克明顯還沒進入狀況，韋斯布魯克更在上半場就6失誤，勇士則靠柯瑞半場就轟17分，上半場打完取得59比49領先。

來到下半場，詹姆斯與韋斯布魯克提前打卡下班，湖人改讓隆多與荷頓塔克先發，也讓勇士趁機擴大領先到20分以上，儘管霍華、荷頓塔克等人末節幫助湖人追到只差3分，可惜蓋洛威最後54秒三分命中，有驚無險幫助勇士留下勝利。

勇士以柯瑞30分最高，不過他的三分球投14中3，看來還需多點時間找回三分手感，普爾也有28分進帳，看來已經提前鎖定「浪花弟」克雷湯普生新球季缺賽期間的先發位置，卓雷蒙格林拿2分、7助攻、6籃板、3抄截與2火鍋。

霍華是今天湖人表現最佳球員，他拿23分、12籃板，荷頓塔克也有17分，詹姆斯與韋斯布魯克都沒打超過18分鐘，詹皇9分、3籃板及2助攻，韋斯布魯克只有2分、7籃板及4助攻，看來兩人還需多點比賽時間調整與適應全新團隊。