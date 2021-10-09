台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，領銜人鄭大平、國民黨台北市議員鍾小平等人，今日前往台北市選舉委員會，繳交第二階段3萬3千份連署書。對此，林昶佐回應表示，在五倍券剛上路，全民都在拚經濟復甦，國民黨新任主席朱立倫應該務實思考，國民黨是不是還要繼續這一年多來到處進行報復性罷免行為。

鍾小平指出，藍軍系統一共連署了3萬3千份，展現萬華大團結，他也接到國民黨主席朱立倫主席指示，給了很多鼓勵、支持，有信心通過罷免案，希望罷免綁公投，一同在12月18日舉行投票。

對此，林昶佐表示，五倍券剛上路，在全民拚經濟復甦的時刻，國民黨是不是還要繼續這一年多來到處進行報復性罷免行為，新任主席朱立倫應該務實的思考。

面對台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，近期接連爆出陳柏惟曾肇事逃逸、涉賭等事件，林昶佐說，動用各種脫序的抹黑手段，實在不利台灣民主發展。林昶佐強調，現階段還是希望大家還是團結防疫，攜手振興，比較重要。