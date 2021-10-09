今天是美國職棒季後賽第四天，迎來四場分區系列賽，早前太空人以9：4擊退白襪聽牌，釀酒人以2：1險勝勇士，紅襪以14比6痛宰光芒扳平戰局，最後的重頭戲由例行賽都奪下超過百勝的巨人和道奇對決，最後巨人僅用三名投手徹底完封道奇，以4：0勝出，系列賽拔得頭籌，也證明聯盟王者的實力。

這場比賽雙方都派出王牌先發出賽，道奇推出「少主」畢爾勒(Walker Buehler)，本季他拿下16勝4敗2.47自責分率的成績，不過今天他狀況不佳，投6局被敲6安打失掉3分，送出5次三振1次保送，自責分率4.26，最後因為道奇得分掛蛋，他承擔最後敗投。

而巨人派出的韋布(Logan Webb)今天無懈可擊，本季他拿下11勝3敗自責分率3.03的成績，近15場比賽拿下7勝0敗，自責分率2.73，狀況好到不行，巨人首戰派他上場完全是最正確的選擇，他也沒讓大家失望，在主場投了7.2局被敲5安打無失分，飆出10次三振沒有保送，重點是他用球數還未破百，完全封鎖道奇打線。

他在7局時被敲出一壘安打被教練換下場，其實要投下去也是可以的，但教練求保險換上下勾投手泰勒羅傑斯(Tyler Rogers)，他成功拿下此局最後一個出局數，讓韋布保持不失分。最後一局巨人再換上多福(Camilo Doval)關門，他成功投1局送1K無失分，順利拿下比賽，最後由韋布拿下此戰勝投。

今天除了投手群表現完美，巨人打線也相當乾脆不拖泥帶水，用3發全壘打就輕鬆擊敗道奇，首局元老級鐵捕波西(Buster Posey)面對畢爾勒就擊出2分炮，這是他生涯季後賽第5轟，幫助巨人先馳得點，接著兩隊一路僵持到第7局，從小熊轉來的「老大」布萊嚴(Kris Bryant)擊出陽春炮再添保險分。

布萊嚴本場比賽表現完美，3打數揮出3支安打拿下1分打點，是全場表現最佳的打者。而第8局輪到游擊手克勞福(Brandon Crawford)開轟，同樣是支陽春炮，比數拉開到4：0，雖然克勞福今天就擊出這分，但無疑幫巨人拉上保險，不至於在最後時刻輕易被逆轉。反觀道奇今天僅擊出5支安打，無法攻下任何分數。