台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近來傳出其10年前曾肇逃等爭議，民進黨立委兼醫師公會全聯會理事長邱泰源，昨至陳柏惟國會辦公室舉「勇者無懼」等看板，給對方加油打氣，但此舉引發醫師全聯會內部不滿，前秘書長蔡明忠認為，邱泰源應用個人名義，不應以全聯會發聲明。

醫師公會全聯會發文指出，感謝陳柏惟立委為人民生命及健康權益的努力，理事長邱泰源率多位幹部來到陳柏惟立法委員國會辦公室，感謝他長期關心人民的健康福址，因此到國會辦公室向陳柏惟表示深切感謝之意，並給打氣及支持，並舉「加油」、「勇者無懼」等看板。

醫師全聯會前秘書長蔡明忠痛批，若是因立委關心民眾健康、醫療界問題，醫師公會全聯會非常贊同去感謝立委，但若是針對其他個別議題，除非全聯會有整體共識，否則不宜用全聯會名義。

蔡明忠直言，要不要罷免是個人看法，應不涉及全聯會，應該要站在一個為公眾角度，維持民眾健康，其他議題應使用個別名義，因涉及公領域東西，「用全聯會名義太沈重」。

時代力量屏東黨部主委詹智鈞表示，邱泰源身為民進黨立委，用醫師全聯會名義營造醫界挺一位面臨被罷免的挺萊豬立委非常不妥，請問這是屬於全聯會章程裡面的哪一項任務？

詹智鈞痛批，某位立委該不該被罷免應該回歸當地選民的決定，而非全聯會應該插手主導的事務，醫師全聯會淪為執政黨發聲工具及打手小弟，完全失去自我主體性，這可說是台灣醫界最黑暗的一天。