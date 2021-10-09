嘉義縣鹿草鄉第二納骨塔因塔位數不足，公所新增2358個塔位，今天上午在西井活動中心開放民眾領取號碼牌，13日起依號碼牌順序選位，需先支付訂金5000元，每人限選4個櫃位，因是此納骨塔最後一次增設塔位，昨天晚上6點就有民眾陸續前往排隊，早上8點一開放現場已有上百人排隊，盛況空前。

鹿草鄉西井活動中心今天一大早就有民眾排隊，還有人帶報紙去看打發時間。（張亦惠攝）

鹿草鄉長楊秀玉說，塔位除開放給已亡者外，也開放民眾預購，只要繳交戶籍謄本即可，至於為何開放選位如此熱門？楊秀玉表示，除了這是第二納骨塔最後一次增設塔位外，坊間也都傳說第二納骨塔是風水寶地、內有八卦陣列等，因此頗受民眾歡迎。

搶得頭香的鹿草鄉林姓民眾說，昨天晚上6點就來排隊，預計替家中長輩挑選4個塔位，大約晚上8、9點後就陸續有其他人來，10點多時現場約有20個人，公所事先也搭好棚子跟擺好椅子。

楊秀玉說，鹿草鄉這次共新增2358個納骨櫃位，1樓2178個、2樓180個及1樓神主牌位180個；價格部分小位2萬3000元至3萬3000元、大位（骨骸）3萬8000元至4萬3000元，若設藉外地上述價格再加1萬元。

鹿草鄉公所指出，民眾今天上午8至下午4點由申購人本人攜帶身分證到西井活動中心依排隊先後順序領取號碼牌，並開立「選位時段通知單」，不限鹿草在籍者。第二階段，依「選位時段通知單」順序，自10月13日至25日上午9時至下午4時，攜帶身分證至鹿草鄉公園化第一示範公墓選位，並繳交每櫃位訂金5000元，每人限選4個骨灰櫃及2個神主牌，並在選位後7日內繳清塔位費用。