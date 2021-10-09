近年手機的價格動輒都已經上萬元，而旗艦機種更是高達2萬元以上，特別近幾年手機都更強調拍攝功能，鏡頭也較以往更突出，加上全螢幕的趨勢下，讓民眾心態上也變得更願意投資在防摔手機殼上，以好好保護手機，帶動了近年相關商品的銷量節節上升，而各相關業者均紛紛表示，因著今年iPhone不再像去年一樣延到10月才推出，所以最近iPhone 13系列的手機殼可是供不應求，更有多款熱銷款式缺貨或待貨抵台，如果民眾有心儀的款式，最好儘早下訂會更快到手。

蘋果自家MagSafe保護殻 全新卡套支援「尋找」功能

全新iPhone 13系列MagSafe保護殻，1490元起、MagSafe皮革卡套，1890元。（石智中攝）

蘋果今年也為iPhone 13系列推出了矽膠、透明及皮革等材質的MagSafe保護殻，背面同樣擁有磁石設計，可讓iPhone在每次無線充電時都能直接貼合，而且今年更推出了全新皮革卡套，全新支援「尋找」功能，當卡套與手機分離，使用者即會收到通知，可掌握卡套最後的已知位置；全新iPhone 13系列MagSafe保護殻，1490元起、MagSafe皮革卡套，1890元。

客製化手機殼不撞款 聯名系列也能配專屬文字

犀牛盾的SolidSuit及Mod NX系列（左），以及CASETiFY均提供客製化系列選擇（中、右）。（石智中攝）

近年手機殼的客製化需求越來越多，像犀牛盾的SolidSuit及Mod NX系列（左），能客製化邊框或殼身樣色，背面還能印上照片、燙印或個性化文字印製，或以數字與名字打造如球衣般等設計也沒問題；而CASETiFY就能選擇邊框配色之餘，還能自己排版文字設計，更有MagSafe款的客製化系列選擇（中、右）；兩者也能在獨家的聯名款上，如犀牛盾的哈利波特、Hello Kitty等系列，CASETiFY全球熱銷的Pangram Pangram城市設計、日本超人氣插畫家Keigo等系列上，加入自己喜歡的文字，帶出門就更獨特不怕撞款。

UAG專為女性打造U系列 軟硬兼備更好裝卸

UAG今年再度推出全新為女性打造的U系列新品，包括全新雙彩透明（左）以及矽膠系列（右），定價1380元起。（石智中攝）

UAG今年再度推出全新為女性打造的U系列新品，包括全新雙彩透明（左）以及矽膠系列（右），前者不僅裝卸時能感覺到上下半部採硬軟設計，更與霧透系列（中）同樣提供了雙吊繩孔位置，讓使用者也能在手機上裝上吊飾或掛繩，更添實用性，整同殼身雖比原系列更輕薄、柔軟，但同有軍規耐衝擊認證不怕手滑，纖薄的設計更貼合機身，也不會比機身寬上許多，加上更好裝卸，簡約設計特別適合都會人士使用；1380元起。

聯名系列吸粉絲 男團、球隊聯名專屬殼更顯粉絲愛

CASETiFY本月再四度攜手世界級的防彈少年團BTS，以其全新英文單曲《Butter》為設計靈感，推出一系列的周邊配件，現即可搶先加入優先購買名單，明（12日）起在全球正式發售當天即享優先購買資格，定價1160元起。（CASETiFY提供）

犀牛盾近年的聯名系列越出越多，今年更推出了哈利波特的聯名系列，可是滿足了不少粉絲的期待。（石智中攝）

CASETiFY在手機殼界中，可是最常推出限量聯名商品的品牌，像早前就有與KFC的聯名款，而本月更再四度攜手世界級的防彈少年團BTS，以其全新英文單曲《Butter》為設計靈感，推出一系列的周邊配件，現即可搶先加入優先購買名單，明（12日）起在全球正式發售當天即享優先購買資格；1160元起。犀牛盾近年的聯名系列越出越多（見圖），不僅與職棒、職盤隊伍合作，亦有世界各地的設計師作品獨家聯名，還有各式人氣IP如寶可夢、火影忍者、Snoopy等款式，今年更推出了哈利波特的聯名系列，可是滿足了不少粉絲的期待。

環境永續從手機延伸到保護殼 再造、可分解手機殼全新登場

CASETiFY今年推出了全新「防摔再造手機殼」，定價1450元起；UAG也帶來了全新環保輕量系列（中），定價1380元。（石智中攝）

近年兩大手機廠商蘋果及三星均響應全球的環境永續策略，就連手機殼廠商也紛紛跟上熱潮，像CASETiFY今年就推出了全新「防摔再造手機殼」，將「RECASETiFY 回收計劃」的舊手機殼重新再造，從殼身側旁就能看到彩色的顆粒，此次共推出了特強防摔再造手機殼、強悍防摔再造手機殼，更能搭配喜歡的殼面樣式訂製；1450元起。UAG今年也全新帶來了環保輕量系列（中），為由植物提煉而成的100%生物可分解環保殼，更符合歐盟及美國的可堆肥認證，同時貫徹品牌的美國軍規耐衝擊認證特色；1380元。

容易手滑不用怕 UAG洗鍊、簡約風新品登場

今年UAG同樣推出了通過美國軍規耐衝擊認證的系列新品，包括極透明系列（左起）、輕薄矽膠系列、簡約系列全新透明版本、頂級系列的頂級特仕版，定價1380元起。（石智中攝）

今年UAG同樣推出了通過美國軍規耐衝擊認證的系列新品，不僅有告別以往重厚重外型的全新輕薄矽膠系列（左二），防汗抗菌以外，更採液態矽膠打造出更佳的手感，還有全新的極透明系列（左），訴求可抵擋UV、耐用抗泛黃的特色，更推出MagSafe版本，而簡約系列也特別帶來全新透明版本（右二），即能看到手機原來機身的色彩，還有頂級系列（右）亦推出了頂級特仕版，採用了Kevlar防彈纖維材質，比起以往手感更輕薄，女生拿起最大的iPhone 13 Pro Max也不手酸；1380元起。