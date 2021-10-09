中共總書記習近平今在紀念辛亥革命110周年大會上對台灣重申堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持一中原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展。並不忘痛批台獨。對此，淡江大學中國大陸研究所教授張五岳表示，習此次談話算是過去歷次講話統整，且是2019年習五點以來最長篇講話，仍是「三步走」政策，且已不再如2016、17年所提「體現一個中國原則的九二共識」，此基調基本上在中共二十大以前不會改變。

張五岳受訪表示，習近平此次對台談話算是過去幾次的統整，包括2016年11月紀念孫中山誕辰150周年大會上就引述孫中山講話稱：「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」這次再提一次。此外還包括2018年3月再度當選國家主席時講話、2019年習五條及今年七一講話等堅定反獨用語。但已不再如2016、17年所談的「體現一個中國原則的九二共識」。現在都是說一中原則和九二共識。

張五岳說，這是習近平任內第一次大規模紀念辛亥革命，因中共是逢「十年」擴大舉行活動。北京很清楚的強化統一的意志與必要性，以及統一必然要實現，將統一與110年前辛亥革命、振興中華民族偉大復興連結。此次在最後談反台獨立場時現場掌聲次數也是比較多與持久的一段。

張五岳強調，北京對台還是「三步走」政策，第一步按照「既定方針」為和平統一、一國兩制。第二步，一個中國原則和「九二共識」 是兩岸互動的基礎、公權力互動與政黨平台的原則。第三步則推動軟硬兩手；促統融合發展交流，另一手堅決反獨的底線思維。

張五岳指出，處在美中競爭、可能與拜登會晤以及二十大前夕，習近平表達對台灣問題看法，近期只要中美與兩岸間沒有發生結構性改變，北京對台「三步走」政策這樣的基調在中共二十大以前不會有太大改變。