高雄市苓雅警分局2月初拍攝5名派出所長「弄獅」為長官慶生影片，遭批是「綵衣娛親」的警界馬屁文化，台南市警4分局最近又流出1段部屬以多國語言唱跳生日快樂歌，為分局長甘炎民慶生影片，連警界自家人都看不過去，大罵「噁心、狗腿」，台南市警四分局澄清，是幹部自發性拍攝祝賀影片。

台南市警4分局在國慶連假前夕流出一段名為「安平警長、萬邦齊賀」的影片，內容為多名部屬以日語、韓語、泰語、台語、客家語等多種語言祝賀甘炎民生日，兼隨著生日快樂歌唱跳。

影片剪輯完成後，原本只在內部互傳，有同事覺得有趣外傳，隨即引發警界其他同事不同觀感，不少人認為噁心、狗腿的官場文化，台南市警界許多基層都接獲這部影片，直斥「一堆馬屁精」、「與苓雅分局弄獅影片如出一轍」，並連帶評論甘炎民的帶人風格。

台南市警4分局8日深夜發出聲明澄清，因為甘炎民平時就會為每位警局的幹部慶生，基於回饋心理，幹部們才會在他生日前夕，提前一起拍祝賀影片。

台南市警4分局剛剪輯完成的影片原本只分享給內部同事，有人覺得內容詼諧有趣才會外傳，不料外界同事不熟悉他們主管與部屬之間關係，引發誤解。

台南市警4分局祕書室強調，影片當事人都是同事自發性的表演入鏡，絕無拍官僚與馬屁文化的意思。