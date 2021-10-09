民進黨立委高嘉瑜刊出自己在吃麵線的照片。（圖／取自高嘉瑜臉書）

民進黨立委林宜瑾親自上門留言，引發網友關注。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

行政院主計長朱澤民7日備詢時回答一碗蚵仔麵線20元，引發各界譁然；8日他解釋「沒聽到蚵仔兩個字，以為只有麵線」，再度引發批評。民進黨立委高嘉瑜8日在臉書發文稱「就是沒吃過一碗20元的麵線」，被外界解讀是在酸朱，結果不僅遭黨內立委鄭運鵬暗諷，林宜瑾更親自上門留言：「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？我不懂，請指教！」

朱澤民「一碗蚵仔麵線20元」爭議爆發後，高嘉瑜在臉書發文，刊出自己在吃麵線的照片，寫道：「我最愛吃麵線了，從小吃到大的信義市場麵線、基隆廟口麵線、高中愛吃阿宗麵線、南港點新春蚵仔麵線、饒河夜市顏玲麵線，哪有好吃麵線我都要嚐嚐。從小吃到大，就是沒吃過一碗20元的麵線。」

隨後，鄭運鵬在其臉書發文直言：「看到本黨立委蹭新聞吃麵線，消遣了朱澤民主計長，我覺得很感慨」、「蹭新聞消遣這麼盡職的首長，對我來說並不好玩，真的很感慨」，並列舉朱澤民的認真表現，包括朱在立法院的時間比衛福部部長陳時中還長、朱只是太忙沒時間過日常生活等。

除此，綠委林宜瑾本人也親自到高嘉瑜臉書文章下留言：「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？我不懂，請指教！」此留言引起關注，網友正反意見兩極，紛紛回應：「啊就是欠嗆啊！大官員不理解百姓民生物資價格，是理所當然嗎？代表妳們根本不在乎啊！妳也可以下台了」、「這跟誰執政沒有關係，無知的官員錯了就改進，不要硬拗」、「為了選票酸自己政黨，說真的完全不意外，哪天自己幹過的事情一定會被抖出來啦！」、「高嘉瑜果然人緣不好」。