「要快！不然就沒了！如果斷在我們這一代，真的對不起祖宗，也對不起子孫。」行政院長蘇貞昌在首次的「國家語言發展會議」上如是說。文化部主辦的首次國家語言發展會議，邀請教育部、原民會及客委會共同主辦，以「邁向國家語言新時代」為主題，以國家語言的尊榮感、生活化、學習力和應用力等4個議題，多面向討論國家語言的傳承與復振方式。

文化部於今年7、8月間已辦理8場線上論壇，歸綸各界意見，提出政策建議後辦理正式大會，包括行政院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將．拔路兒等均出席了會議。蘇貞昌強調當下搶救母語已刻不容緩，他也強調每一個人的母語都是最美的，包括手語亦是國家語言，沒有誰的語言高過別人或比另一個語言尊貴。

蘇貞昌強調自己對國家語言發展的態度，一是要快，「語言是文化的載體，是靈魂，若消滅了文化一定會斷」；二是要盡量用人家聽得懂話的話，日後重要會議都有通譯設備就更好，「我很期待台灣因為尊重母語，因為大家平等尊重，更多彩多姿、多態多樣。」

文化部長李永得致詞時指出：「語言才是最重要的文化資產，每個世代傳給下一代最重要的不是寶石而是語言」他認為要了解一個族群的歷史，最有價值的就是語言，我們會為了30、50年的建築去搶救，但對於幾千年，和族群歷史息息相關的語言卻忽略了其價值。他並指出近期熱議的電視劇《斯卡羅》，除了對歷史探討產生貢獻，且展現了「語言共和國」的可能。「裡面的人都非常驕傲、光榮地使用自己的母語，不管在任何場合，使用母語時任何人都能聽得懂」期許這樣共存、共榮、共享的語言共和國為今日努力的目標。

楊長鎮也引康德說法指出，語言是思維方式和美學表現方式，未來期許在國家公共議題也能用母語進行，「這不單是情感滿足，也是多元化的發展」；夷將‧拔路兒也表示，原民會將與中央、地方各部會及民間團體、部落族人，共同推展原住民語言保存及推廣的工作。