疫情趨緩，振興五倍券上路，為振興觀光旅遊，花蓮縣政府10月推出「溫泉專車」套裝遊程，二日遊一開放就「秒殺」，縣府加碼兩梯次，即日起報名，邀請旅客泡好湯、吃喝玩樂，體驗花蓮的慢活。

縣府觀光處長張志翔表示，時序入秋，花蓮太平洋溫泉季邁入第二年，今年主推「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」品牌，並在瑞穗瑞祥公園對面草坪，及安通露天野溪溫泉，打造溫泉浴桶、情人橋、燈籠光廊及粉色櫻花步道意象，趁著雙十連假，邀約遊客到花蓮泡湯旅遊。

張志翔表示，縣府與花蓮縣觀光協10月2日至10月31日，與溫泉季同步推出「花蓮溫泉專車」套裝遊程，供一日遊及二日遊行程，開放報名後受到熱烈迴響，其中二日遊名額「秒殺」，縣府再加碼兩梯次（10月26、27日）二日遊行程，瑞穗線及玉里安通線各1梯次。

「二日遊」分為瑞穗、玉里安通兩條線，瑞穗線規劃花東縱谷風情及文化特色巡禮，行經鳳林、百年建築光復糖廠、大農大富平地森林、蜜香紅茶故事館等，享用太巴塱部落原住民特色餐；第二天到富里鄉羅山村「全台第一有機村」，體驗泥火山豆腐，景點十分多樣化，每人2700元。

今年瑞穗線還新增年初才開幕的壽豐鄉考古博物館，也會前往全台最大土鳳梨產地瑞穗鄉富興社區，一窺當地的鳳梨產業。

安通線以山海戀風情為主，除造訪花東縱谷知名景點外，前往大石鼻山、石門遊憩區、石梯坪等熱門網美打卡點，沿途行經玉長公路是唯一以隧道方式穿越海岸山脈的公路，一路暢遊花東縱谷與東海岸線的山海美景，1人3200元。

觀光處說，溫泉專車套裝行程，結合溫泉、美食、縱谷內相關的旅遊景點，免除遊客規劃行程及交通安排，讓遊客悠閒享受花蓮美景及溫泉。詳細資訊可見花蓮觀光資訊網、或洽花蓮溫泉專車專線（03）8466898。