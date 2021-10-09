網友留言。(取自蔡英文臉書)

基本工資確定調漲！審議委員會昨天拍板，從明年1月1日起，基本工資由現行2萬4000元調至2萬5250元，調幅約為5.21％。總統蔡英文昨(8日)晚間也在臉書PO文指出，「國慶連假前的重要消息，基本工資連續六年調漲！」，吸引約達2000則網友留言，但網友看法不一，雖有感謝之聲，但也有不少網友反問「調漲基本工資，卻無平緩物價上漲的措施？」

明年基本工資確定調漲5.21％，月薪來到2萬5250元、時薪漲至168元，合計有245.39萬名勞工受惠。這是蔡政府上任以來第六度調漲基本工資，也是調幅最大的一次。蔡英文昨發文表示，面對疫情挑戰，我們的經濟仍能維持成長，這要歸功於每一位國人共同的努力，這一年多來，感謝大家團結防疫，成為國家經濟最堅實的支柱，政府也應該將經濟成長的果實，回饋給辛苦的勞工朋友，照顧每一位勞工。

該篇基本工資調漲貼文曝光後，引來大批網友留言，有網友表示開心，對於打工族來說，一個月下來，就多了好幾千的收入；但也有不少人都憂心「控制不住物價」、「基本工資調漲＝物價跟著猛上漲...基本工資不調漲＝物價悄悄的往上爬，薪資永遠趕不上物價」、「控制不住物價，只能漲一點點薪水當政績，有政府會做事？」、「照顧基層的想法很棒，但是有沒有抑制物價飛漲的配套呢？」