針對中共領導人習近平在紀念辛亥革命110周年，重申其單方歷史論述及對臺主張，大陸委員會今（9）日強調，中國共產黨一貫藉由高舉孫中山先生、卻又否定辛亥革命成功與中華民國存在事實，來凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實。辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶，孫中山與無數革命先烈創建亞洲第一個民主共和國，就是中華民國，中華民國在台灣屹立不搖。

陸委會指出，當前兩岸關係最大癥結在於北京方面不願面對中華民國台灣且不放棄對台用武。對岸一再提出「一國兩制」、「一中原則」的「九二共識」等矮化台灣的前提，更以武力威脅台灣接受其錯誤政治主張與兩岸終局，都已遭到台灣民眾明確拒絕。中共當局僵化的對台政策沒有審時度勢，完全缺乏應對國際情勢發展與根本漠視台灣人民的疑慮與反對。

陸委會強調，台灣的未來與發展，只有2300萬台灣人民有權決定。面對中共從未放棄的野心，蔡總統已多次重申「不屈服、不冒進」，堅定捍衛國家主權安全，也將持續與友我國家深化合作，致力維護台海和平穩定現狀。再次呼籲北京當局放棄侵擾破壞的挑釁舉措，以更開放態度認真思考「和平、對等、民主、對話」的互動關鍵，才有助兩岸關係良性發展。