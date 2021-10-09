大陸澎湃新聞9日報導美國當地時間4日，社交網路巨頭臉書（Facebook)及其旗下的Instagram、WhatsApp等應用出現大規模宕機，服務中斷長達近6小時，此次事故影響了全球近35億用戶，也導致Facebook執行長祖克柏身價縮水了數十億美元。在臉書癱瘓的6個小時裡，輿論一片譁然，在眾多猜測聲中，推特等海外社交平台上有帳號援引所謂外電消息稱，這一切都是一名叫做Sun Jisu的13歲中國小駭客的「傑作」，還有帳號上傳了所謂Sun Jisu的照片。經查，是個大烏龍。

13歲中國駭客攻陷臉書烏龍查明。（澎湃新聞）

經查，國外各專業媒體從未刊發過相關報導，「13歲中國駭客攻陷臉書」一說是子虛烏有，國外社交媒體上也有不少亞洲網友表示Sun Jisu這個名字聽起來倒更像是個韓國人。

那麼，照片上的小男孩又是何許人？

通過搜索網站TinEye反搜該照片可發現，早在2014年，這名「小駭客」就鬧出過不小的動靜，只不過他的名字不是什麼 Sun Jisu，彼時12歲的汪正揚正在清華附中讀初一，雖然年紀尚小，但卻對程式設計很感興趣，而且已經學了近五年網路安全技術。

2014年4月27日，北京網路安全教育基地成立儀式在360公司總部舉行，活動現場，汪正揚向360公司的工程師提交了一個針對教育系統網站存在的安全性漏洞，當時360公司還在官方微博上表揚了他。

同年9月份舉行的第二屆互聯網安全大會上，汪正揚也受邀出席並分享了自己的成長經歷。根據當時的現場圖片和網傳圖片中話筒上的ISC字樣和360公司的圖示可以看出，所謂的「13歲中國小駭客Sun Jisu」照片，正是汪正揚在這場大會上發言的場景。

當時的相關報導就曾在國內引起公眾關注，汪正揚也因此被稱為「中國年齡最小的駭客」，《每日郵報》2014年10月也報導過這名「駭客神童」（hacking prodigy）。如今的汪正揚也已經到了20歲左右的年紀，雖然淡出了公眾視野，但很顯然江湖上仍有他的傳說。

Sun Jisu查無此人，汪正揚又長大了，那到底是什麼原因導致臉書宕機了近6個小時？

10月4日當天服務恢復後，臉書公司的基礎設施副總裁賈納丹（Santosh Janardhan）發布聲明表示，此次故障的根源在於例行維護工作中發出的一條錯誤指令，正是這條指令導致DNS伺服器配置故障，切斷了臉書骨幹網路和資料中心之間的網路連接。

至於傳的沸沸揚揚的駭客攻擊說，臉書在聲明中也澄清並無此事。路透社在6日的一篇報導中同樣援引了臉書官方的說法稱，此次宕機是由公司內部伺服器故障導致，並不存在所謂的駭客攻擊。