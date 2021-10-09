中央流行疫情指揮中心5月中旬時將全國升為三級警戒，要求民眾減少外出，與此同時，許多就讀技職的高職生反映無法返校操作機械、難以通過技術士丙檢，惶論在9月16日前取得報考全國技術士乙級檢定資格，據統計，全國約有100餘名學生受到影響，為此，勞動部首度辦理「在校生專案乙級檢定」，開放這100多名學生可以來得及報名乙級檢定。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心主任楊國聖表示，依照技檢相關法規規定，如果高職生想取得技術士檢定乙級資格，要先通過丙級證照並符合高三生資格才能報考乙級，但如桃園農工開學後就再度停課14天，學生無法在開學後順利取得丙證，來不及在9月16前取得報名全國技術士檢定乙級檢定資格，而無法取得乙級檢定後就難以透過「技優甄審」管道升學。

據國教署統計，全國約有14個職類、100多名學生受到影響，依勞動部規劃將開放包括室內配線、自來水管配管、汽車修護、化學、女子美髮、烘焙食品、會計事務、銑床、機械加工、飲料調製及視覺傳達設計等職類報考，並要先取得丙級證照、高三生及未報名第3梯次全國技術士技能檢定同職類級別、且未及於9月16日前參加報名職類丙級學科或術科測試的學生才能報名。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長謝青雲說，除了部分學生來不及報名外，還有家長、教師反映受到疫情影響，學校未如常在暑期間開放，就算開學仍不希望學生逗留練習，希望提供學生機會報名、滿足其需求。