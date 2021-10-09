萬眾期待的國慶焰火明晚重磅回歸高雄，2萬席幸運中籤的幸運兒將入座海景第一排搖滾區，而搖滾區現場「2萬椅海」畫面今天搶先在副市長史哲的臉書曝光，座椅井然有序，相當壯觀，但他直說只有一個請託，就是「請坐下」，網友也讚非常有理，否則恐怕破壞秩序及氣氛。

今年國慶焰火受疫情影響，高市府將原本可容納69萬人的場地下修至2萬席座位區，以「防疫國慶焰火」形式讓國家級盛事順利進行。針對無法進入座位席觀賞焰火的民眾，觀光局邀請大家從精選出的15個「激推觀賞點」中挑選自己喜愛的好地點，從不同角度欣賞焰火之美。

國慶焰火海景第一排搖滾區現場照曝光。（擷取史哲臉書）

國慶焰火海景第一排搖滾區現場照曝光。（擷取史哲臉書）

史哲表示，謝謝在高雄艷陽下、在午後陣雨中，持續努力完成兩萬張座椅場佈的工作人員們。遇到疫情，這次國慶焰火的籌備，真的無比艱難，市府同仁們也不斷地應對各種變化。

史哲強調，這一刻，想拜託大家，有抽到焰火搖滾區海景第一排的朋友，配合指示入場，入場後請坐下。在高雄市區任何一個角落欣賞焰火的朋友，也懇請拜託配合防疫措施、戴上口罩，照顧自己、保護他人。

高市觀光局則提醒，主觀賞區中籤民眾務必在今（9）日晚上11時前，到高雄市政府Line官方帳號點擊置底圖文選單「國慶焰火預約結果」，填寫線上資料完成領票程序，逾期者視為自動放棄，中籤者可再另帶一人參加，小朋友也算一個名額。中籤者須由本人參加，並於10日當晚6時30分前憑身分證與同行者完成報到、驗證才能入場。