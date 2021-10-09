57歲資深藝人蔡閨過去以誇張造型扮相和娃娃音走紅，近年則傳出罹患憂鬱症、恐慌症、腦放電、心臟病等病魔纏身，坦言發作起來自己就像變成「布娃娃」。近日她接受媒體訪問分享近況，透露一天至少要吃10種藥物，她因身體不好被建議先不要打疫苗，但因海外工作需打過疫苗才能參加，她便為此去求問醫生，結果被罵：「妳有這麼缺錢嗎？」

本名蔡蠵龜的蔡閨16歲時就到日本留學，又因家中經濟狀況不好，讓身為長女的她從小就必須扛家計出社會工作，之後她出道作秀，卻因長期壓抑自己導致罹患多年憂鬱症，10多年前更被確診得到恐慌症、腦放電加上心臟病狹心症，消息曝光後，蔡閨樂觀回應會努力治病，「喜歡給別人快樂就要打敗病魔」。

蔡閨和老公賴勛彪。（圖／中時資料照片）

上月龍劭華病逝，蔡閨轉發過去與龍劭華合影，感慨寫下：「一起主持節目的時候，您總是把快樂帶給別人，怎麼就突然走啦」，而兩人年輕時罕見的照片也曝光，可見蔡閨戴著招牌眼鏡、穿著圓點洋裝，從背後攬住穿著帥氣白襯衫、掛著黑領結的龍劭華，兩人看來年紀約只有2、30歲，青春無敵的樣貌讓人十分懷念。

據《三立新聞網》報導，蔡閨表示近年病魔纏身，除了有憂鬱症、恐慌症，還有心臟二尖瓣膜脫垂、心律不整、纖維肌痛症、胃潰瘍、退化性關節炎，尤其是恐慌症隨時會發作，找不出病因，讓蔡閨至今仍難一個人獨處，近來政府逐梯次開放打疫苗，醫生卻指出蔡閨容易發生血栓，不建議她接種，但有海外工作邀約需打疫苗，蔡閨便跑去跟醫生再三確認能不能打，結果被對方反嗆，令她哭笑不得。

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