疫情降溫，北市警方進行路檢。（警方提供）

北市警方在國慶連假期，執行為期15天的肅槍專案，共逮捕11名犯嫌，起獲各式槍枝16把、子彈143發，此外另查獲毒品、詐欺及通緝各式犯嫌255人。

警方指出，為防制黑槍犯濫，國慶前9月24日至10月8日，進行專案肅槍，其中劉姓犯嫌因債務糾紛，深夜在景美街某民宅開槍洩憤，警方在4小時內就在新竹將他逮捕、彭姓男子以改槍為業，平時開著車到處藏匿，宛如小型移動軍火庫，均遭循線逮捕。

北市警方此次共查獲非法持槍9件11人，起獲各式槍枝16把、子彈143顆，另配合疫情降溫，政府逐步開放KTV等視聽娛樂場所復業，同步加強各項路、臨檢，期間偵破組織犯罪2件11人、集團性詐欺案件13件98人及查獲各類逃犯255人。

警方指出，2020年6月12日槍砲彈藥刀械管制條例修正通過後，改造槍持刑責已經提高，提醒民眾注意相關法令規定，以免誤觸法網，警方將持續掃蕩幫派、檢肅黑槍，給市民安心的生活環境。