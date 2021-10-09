一名網友分享來自除毛師友人的職業甘苦談，自爆有次服務到一位女客人要除私密處的毛，但她卻發現客人的私處鬆弛，且流出了黏稠的白色液體，很顯然才剛結束無套性行為就來除毛，讓她超級崩潰。

這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，分享與除毛師的對話紀錄，透過截圖可見，除毛師分享，先前服務遇上一位客人才剛內射完就來除私密處的毛，不僅有液體自陰道「一直流出來」，私處的洞口「還是鬆的」、「還沒縮回去」。

除毛師憤怒地說，那位客人超明顯就是才發生完無套性行為，讓她忍不住崩潰的怒吼，「是多急？」、「除完再打不行？？」、「有差那兩個小時？？？」，而原PO聽了除毛師的分享則刷一排「哈哈哈」，笑到快不行。

文章曝光後，超過1.7萬位網友按讚，不少網友笑翻，直呼除毛師的「職業傷害」不容小覷，紛紛留言回應，「大概就是處理完，覺得毛太雜呀！才改來處理毛呀」、「隔著螢幕都聞到味道了」。

還有一名自稱是按摩師的網友分享，她曾經替一名女客人做全身按摩，但客人生理期來，卻因太久沒更換衛生棉而飄出陣陣悶臭的血腥味，讓她聞了之後一整天都食慾不振。