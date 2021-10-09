呼應國際女孩日，新北市社會局今舉辦「Women Love Women Do」推動月經平權活動，新北市長侯友宜表示，新北要推動「月經三部曲」，從消除「月經貧窮」到提倡「月經平權」再到「月經時尚」，將在偏區的13所國、高中女生廁所，以及80個性別友善廁所、偏區公共親子中心等放置生理用品，讓新北成為最友善女性的城市。

市府副發言人呂家愷拿著月亮杯，幫市府拍攝月經時尚照，宣導月經不需隱藏避諱。（呂家愷提供）

侯友宜在活動中化身為貼心暖男，大曝住在「女生宿舍」的糗事，太太警告他：「女兒那個來了，少惹她！」這時他便會識相地提醒女兒：「盡量不要喝冷的哦！」

社會局表示，「月經時尚」是市府同仁自行發想的新名詞，想傳達告訴所有女孩與男孩月經不須被隱藏，落實月經平權，市府也特別找來3女2男拍攝月經時尚照，其中1人是社會局同仁、1人是市府副發言人呂家愷，未來將放在市府臉書宣傳，也會製成酷卡到校園宣傳發放。

市府副發言人呂家愷說，常幫老婆跑腿買衛生棉，但常買錯尺寸，一開始去買時會請店員用紙袋包起來，後來習慣了就不覺得害羞尷尬。

世界帕運桌球排名第9的盧碧春，在先生的陪同下，也參加活動，她以這次參加東京帕奧的經驗分享，「當地廁所都有免治馬桶沖水設備，讓有月事來的運動員非常方便，可以保持乾爽潔淨」；現代女性代表沛甄則說，目前生理用品有多樣選擇，除了衛生棉，還有棉條，甚至月亮杯，可以依照自己的需求挑選。

新北市婦女服務中心培力的性平宣講員林錦松，則透過男性視角導覽「月兒又圓了」月經展及「月光寶盒」，介紹生理用品演進史。侯友宜看到早期的月經帶和布月經棉，說這是以前阿嬤那個時代在用的，「顯示時代的進步」。

國際蘭馨交流協會中華民國總會響應新北市的倡議，在會中捐贈100萬元，現任總監陳淑真表示，蘭馨秉持「女人幫助女人」的宗旨，又適逢該會百周年暨台灣專區30周年，捐出100萬元的女性生理用品。這些生理用品將置放在偏區的13所國、高中女生廁所，及80個性別友善廁所、偏區公共親子中心等。