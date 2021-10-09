東琉線交通船冒煙起火，所幸無人傷亡。(警方提供)

國慶連假首日，一大早從東港前往小琉球旅遊民眾湧現，碼頭船公司已加開船班疏運，估計將有萬人登島旅遊，而往來其中一艘客船卻傳出起火意外，疑因輪機室泡棉起火，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待調查。

目擊遊客指出，交通船一靠岸隨即看到船艙冒出白煙，民眾立刻通報消防局，消防車到場後發現，火勢已遭船公司員工自行撲滅，對方聲稱是泡棉起火，僅虛驚一場、並無人員傷亡。