連假驚魂！小琉球交通船冒白煙起火 遊客嚇壞 13:512021/10/09 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東琉線交通船冒煙起火，所幸無人傷亡。(警方提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東琉線交通船冒煙起火，所幸無人傷亡。(警方提供) 國慶連假首日，一大早從東港前往小琉球旅遊民眾湧現，碼頭船公司已加開船班疏運，估計將有萬人登島旅遊，而往來其中一艘客船卻傳出起火意外，疑因輪機室泡棉起火，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待調查。 目擊遊客指出，交通船一靠岸隨即看到船艙冒出白煙，民眾立刻通報消防局，消防車到場後發現，火勢已遭船公司員工自行撲滅，對方聲稱是泡棉起火，僅虛驚一場、並無人員傷亡。 國慶連假 國三湧車潮 合歡山一早停車場塞爆 林口公車轉運站 15日起試營運 #連假 #交通船 #小琉球 #船公司 #起火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 串連雙北 中正橋改建交維 9日起改走新便橋 10:032021/10/08 生活 科學園區前號誌桿遭撞損 竹南警電眼追肇事車 17:462021/10/08 社會 通勤族福音！林口公車轉運站15日起試營運 多4線快速公車 11:282021/10/08 生活 國慶連假日月潭、清境塞爆 公路總局建議2時段避車潮 13:482021/10/09 生活 台南佳里警雙十連假總動員 治安、交通不打烊 17:402021/10/08 社會 國慶連假防飆車族競速 大園、蘆竹警實施區域聯防 19:082021/10/08 寶島 國慶連假預防古坑景點塞車 斗南分局提供改道路線 12:232021/10/08 寶島 永光、材料 9月營收躍進 04:102021/10/08 證券．權證 大道首席 大景無價 長虹Park 32熱銷有理 08:002021/10/09 房市新訊 洲際一期貨櫃中心 10公頃土地招商 04:102021/10/09 財經要聞 雙十連假東北角秋遊 警提醒多處交通分流管制 16:402021/10/08 社會 社會熱門新聞 《英雄聯盟》BYG中路選手爆涉賭遭禁賽 老闆丁特證實 - 社會 客人除毛前啪啪 她還原恐怖過程：那裡很鬆還狂流湯 - 社會 首例偽造五倍券現蹤高雄 男高調帶全家吃牛排老闆一摸就露餡 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 長腿妹穿真理褲趴機車 後面還有1男 網見姿勢瞬間臉紅：懂騎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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