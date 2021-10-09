振興五倍券昨（8日）起使用，雲林縣府祭出不限振興券或現金只要在雲林消費500元以上，就能持發票兌換10％現金，每人最高兌換500元，此一方案受外縣市民眾青睞，有人打電話詢問一家6口共3萬元會在雲林買家電，可否有10％現金回饋？答案是有的！預估2500萬元回饋預算可能11月就會用完。

雲林縣回饋現金10％的方式是2021年10月8日起至2022年4月30日活動期間內，在雲林縣營業登記地點或稅籍登記的商店，或其他類（包含擁有評鑑標章的觀光工廠及本府認定的休閒農場）消費滿500元以上，憑發票兌換10％現金回饋。

振興五倍券昨（8日）起使用，雲林縣府祭出不限振興券或現金只要在雲林消費500元以上，就能持發票兌換10％現金，每人最高兌換500元，此一方案也受外縣市民眾青睞。（周麗蘭攝）

換句話說，消費500元至999元可兌換50元，消費1000元到1499元可兌換100元，以此類推，消費5000元可兌換500元現金。

雲林縣府計畫處長李明岳說，8日早上就有外縣市民眾打電話到雲林縣府詢問，一家6口振興券總計3萬元打算買家電，會從雲林的店家出貨，是否適用於10％現金回饋方案？要如何兌換回饋金？

李明岳表示，歡迎外縣市民眾參與雲林縣的刺激方案，只要持雲林縣開出的發票和個人證件，每人兌換最高上限是500元。雲林縣強調的是「振興」不是「振興券」，使用現金買也可以，重點是在「雲林縣」的商店消費。

雲林縣現金回饋10％方案的面額是50元、100元，10月18日開始在全縣20鄉鎮市的戶政事務所兌換，星期六上午也有開。若是外縣市民眾不方便兌換，可以縣府服務專線1999。

李明岳說，1999專線接到電話會登記民眾的聯絡方式，請他們寄發票、提供相關證件，再以匯款或現金袋方式寄給外縣市民眾，雲林縣民一律到戶政兌換。

雲林縣府的回饋金預算是2500萬元，預估11月就可能會用完，李明岳表示，預算用罄就會停止，是否延期到時再視狀況。