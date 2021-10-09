斯洛伐克一名自行車冠軍女選手不僅長相亮眼，實力更是出眾，不過因為傲人的上圍讓她飽受壓力，最後不得不忍痛放棄運動員生涯，沒想到危機就是轉機，轉戰模特兒圈的她，反而闖出自己的一片天，拍出不少讓人驚豔的美照，Instagram上吸引216萬粉絲追蹤。

現年31歲的佳沃色科娃（Lucia Javorcekova）過去曾是一名實力出眾的自行車手，在全國大賽中奪下冠軍寶座，運動生涯後勢看好。不僅如此，她還擁有完美的S曲線和傲人上圍，支持者無數，不過同時卻又因為過於豐滿的上圍，飽受嚴重騷擾，令她在2018年黯然退役。

不當運動員的佳沃色科娃，經常在Instagram上分享健身照和生活日常，後來穿著甚至越來越清涼，沒想到卻因此一脫成名，最後乾脆轉戰模特兒圈，截至目前為止Instagram已累計近216萬粉絲追蹤。

除此之外，她也曾替多本雜誌擔任模特兒，拍攝不少時裝照，以及擔任化妝品牌宣傳大使，今年更加入成人情色平台，靠販賣露點照來吸金。