熱心民眾與警消聯手幫老翁急救，經送醫搶救後恢復生命跡象。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名9旬何姓老翁，日前上午拿著電鍋外出準備要去修理時，行經敦化南路突然一陣暈眩昏倒在人行道上，民眾見狀立即通報警消到場協助，並依照119救護人員線上指導，先操作自動體外心臟電擊去顫器(AED)及施予CPR心肺復甦術，警方趕到現場後接手持續急救，並緊急將老翁送醫急救，成功挽回一條寶貴生命。

松山分局中崙派出所員警陳駿宏、王晨皙接獲報案，火速趕赴現場救援。2員見情況危急，為掌握黃金救援時間，由陳員與民眾持續對何翁實施胸部按壓，王員協助交通管制，引導救護車輛，老翁雖一度恢復心跳，但隨即又失去生命跡象，情況驚險萬分，令眾人擔心不已。

救護人員到場後再施予CPR心肺復甦術，緊急將老翁送往國泰醫院急救，所幸經過眾人合力急救老翁順利恢復生命跡象。員警這才放下心中大石、聯繫家屬到醫院照護，家屬對警消及熱心民眾積極救助，才未發生憾事，頻頻表達感謝。