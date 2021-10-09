國慶連假第一天，台南後壁區菁寮老街再度湧入人潮，台南市警察局白河分局員警9點就到老街重要路口疏導交通，估算一上午有逾千遊客，老街店家也受惠，生意好了3、4成。

受惠於「俗女養成記2」播出熱潮，加上後壁商圈理事長吳翊榛號召多位女性青創者創立「俗女村」，整修老屋引進店家進駐，周末更推出市集活動，遊客除到電視劇取景的「金德興中藥行」追劇打卡，也順便參觀採購市集的文創商品各色小吃，附近店家生意也變好。

有鑑於菁寮老街觀光熱潮再起，白河分局也於老街兩側路口派遣警力加強疏導，避免有違規停車影響道路通行，下午人潮預計將有更多遊客來訪，白河分局也將加派義交協勤，後壁公所也於明顯處張貼交通指引圖。

老街店家表示，自俗女2開播以來，平常日的遊客已經就比往常的假日還多，中秋連假期間遊客數逾5000人，還有80幾歲老人家說，沒在街上看過這麼多人。俗女村國慶連假也推出「無雙市集」活動，有30多攤特色小吃、文創商品展售，還有外來小吃攤在老街外圍擺攤。

一名台北來的旅行業林小姐說，今天與同業一起組團來踩線，後壁老街懷舊氛圍很對都市人胃口；另一組住在台南市區的遊客說，以前雖然有聽過菁寮老街、無米樂，但是看了俗女2開播新聞介紹老街景點，才想趁著連假來逛逛。