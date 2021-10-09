台北市動產質借處提供小額借貸服務，用較低利息協助民眾紓困和社會關懷，但北市議員陳義洲批評，向北市府質借者多為難向銀行借貸的經濟弱勢，但動質處利率高達8.16％，高於銀行5倍以上，簡直剝削窮人。財政局長陳家蓁允諾，會研議調降，但要再試算看看。

動質處前身為公營當舖，營運至今已有50年，成立目的為提供家管、待業者等質借小額短期資金。陳義洲質疑，市府當初因當舖頗有吸錢等負面之意，才拍板更名為動質處，卻沒把黑心本質拋掉，反倒賺更多錢。

陳批評，以利息來說，1981年時銀行放款利率為13.5％，動質處為20.4％，兩者相近，10年開始出現落差，銀行降一倍到8.75％，動質處仍在16.8％，最誇張是2011年，當銀行利率降到2％，動質處仍要8.4％，兩著差距已達4倍。

「是不是太黑心了！」陳批評，今年銀行貸款利率降到1.5％，結果民眾到動質處卻發現利率為8.16％，其中台北市民為7.44％、弱勢族群5.4％，他痛批市府滿嘴講仁義道德，卻想吸窮人的血，且質借處年賺2000萬，根本無須賺那點錢，應調降利率才對。

北市質借處長張雅惠解釋，動質處主要收入台北惜物網，並非均來自質借業務。北市財政局長陳家蓁補充指出，市府去年已將弱勢戶、市民的質借利率向下調，她也允諾會再研議調降的可能方案，但現在無法說明額度為何，要再試算看看。