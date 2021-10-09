新北市警察局蘆洲分局為強化轄區治安維護，確保社會秩序穩定，於8日晚上規劃執行擴大臨檢專案。（蘆洲警分局提供）

新北市警察局蘆洲分局為強化轄區治安維護，確保社會秩序穩定，於8日晚上規劃執行擴大臨檢專案。（蘆洲警分局提供）

新北市警察局蘆洲分局為強化轄區治安維護，確保社會秩序穩定，於8日晚上規劃執行擴大臨檢專案。（蘆洲警分局提供）

因應中央流行疫情指揮中心於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所及國慶連假，民眾活動頻繁，新北市警察局蘆洲分局為強化轄區治安維護，確保社會秩序穩定，於8日晚上規劃執行擴大臨檢專案，針對轄區內復業KTV等易滋事場所進行臨檢查察，絕不容許酒醉滋事，聚衆鬥毆及販（吸）毒等情事發生，並請業者配合臨檢與遵守防疫相關規定。

蘆洲分局表示此次執行擴大臨檢針對轄內復業KTV，汽車旅館、旅宿業、養生館按摩等場所加強擴大臨檢，避免防疫破口，同時要求汽車旅館及旅宿業業者務必負起社會責任，針對開趴、歡唱或持有毒品者，落實通報機制，若在汽車旅舘及相關旅宿業群聚開趴或歡唱，移送主管機關裁罰，以展現政府執法決心，同時查獲通緝犯2人，毒品犯2人，公共危險1人，竊盜犯1人，違反入出國及移民法1人。

蘆洲分局表示，轄區KTV復業絕不容許有酒醉、鬥毆滋事及販毒等違法情事，發現客人滋事徵兆，立即通報警方到場處理，以及時消弭衝突，另叮囑業者目前疫情雖已趨緩，門口仍應落實民眾全程戴口罩，實聯制，進入包廂内除喝水及飲料外，全面禁食，歡唱時戴口罩並保持安全社交距離，確實遵守防疫規定。

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