今天（9日）凌晨有113萬劑的莫德納疫苗運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這一批莫德納目前會優先提供第二劑接種，加上目前庫存共有150到160萬劑，預計提供給兩劑間隔已滿的人施打第2劑。

我國自購的113萬莫德納疫苗今凌晨1時19分抵台，本批疫苗效期至2022年3月2日，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，儘速提供民眾接種。

指揮中心表示，我國採購的莫德納疫苗共到貨371.21萬劑，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108萬劑及本批113.21萬劑。

近日疫苗到貨多，除先前指揮中心公布BNT和莫德納最快10月22日後開打，AZ疫苗也將同一時間加入接種行列。陳時中今天表示，10月22日起是疫苗注射高峰期，他也特別向醫護團隊及地方政府喊話，「請各地方政府和醫護團隊多辛苦，一起達成高接種率的目標」。

陳時中表示，現在也是4種疫苗同時在打，昨（8日）疫苗接種共32萬劑，其中以第2劑AZ最多，共24萬多劑，高端、BNT、莫德納也都有接種；目前國內疫苗人口涵蓋率58.52％，劑次人口比76.34％。

陳時中也提到，包含即將到貨的立陶宛AZ疫苗，我國取得疫苗累計2372萬劑，已突破台灣總人口數，不過因為0到12歲的沒有要打，實際當然要打的人沒有這麼多，大約2100萬人左右。