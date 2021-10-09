最近大陸網路上瘋傳一段影片，一名女子接受採訪時表示，男生一個月的收入至少要有5萬人民幣（約新台幣21.7萬），還狠酸沒有達到的人「是殘疾嗎？」，之後女子更口出狂言，指出如果要結婚，男方至少得出30萬人民幣（約新台幣130.5萬）當作聘金，以代表愛她的心意。

從影片中可以看到，這名女子在街頭進行「吃辣魚塊挑戰」，一邊吃一邊接受主持人採訪，她表示已經單身3、4年，空窗期這麼長是因為沒有遇到長得帥的男生，之後她還透露自己的擇偶標準，另一半不但身高要超過180公分、顏值高，月收入還要超過5萬人民幣，甚至口出狂言，「我覺得一個男生一個月不能賺5萬，他是殘疾嗎？」。

之後在一連串的提問下，女子也說如果有男生要提親的話，至少要付30萬人民幣的聘金，她才願意嫁，這些錢也代表了男方愛她的心意，「我爸媽養我這麼大，他不應該給嗎？」，而她家能回的嫁妝則是一台10萬人民幣（約新台幣43.5萬）的車，這樣就已經很了不起了。

這段影片曝光後立刻就引發熱議，不少網友對於女子充滿「自信」的發言都感到非常傻眼，紛紛留言：「沒有千金小姐的命，卻得了千金小姐的病」、「金錢堆砌的婚姻你可以維持多久不離婚？」、「普信女（普通且自信）太可怕了」、「先問問自己能賺得了多少吧」；另外也有人質疑影片的真實性，認為這名女子只是為了賺取關注而請來的演員，「這種節目當真就真的是太天真了」。