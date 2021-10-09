大甲第二公有零售市場今年邁入新建10周年，市府9日辦理「大甲第二市場10週年 手機pay菜尚好甲」活動。（陳淑娥攝）

大甲第二公有零售市場今年邁入新建10周年，市府9日辦理「大甲第二市場10週年 手機pay菜尚好甲」活動。（陳淑娥攝）

大甲第二公有零售市場今年邁入新建10周年，市府9日辦理「大甲第二市場10週年 手機pay菜尚好甲」活動，副市長陳子敬與民同樂。（陳淑娥攝）

大甲第二公有零售市場今年邁入新建10周年，市府9日辦理「大甲第二市場10週年 手機pay菜尚好甲」活動。（陳淑娥攝）

台中市大甲第二公有零售市場今年邁入新建10周年，市府9日辦理「大甲第二市場10週年 手機pay菜尚好甲」活動，邀請大小朋友攜手一起逛市場。副市長陳子敬表示，現場除消費滿額送好禮及參加抽獎外，特別導入行動支付加碼回饋，讓婆婆媽媽人人一手拎菜、一手帶著獎品滿載而歸。

今天是雙十國慶連假第一天，市府特別在大甲第二市場舉辦活動，由於活動現場好康眾多，吸引許多民眾大手攜小手一起逛市場。

陳子敬表示，台中市共有42處公有零售市場，每個市場的主題截然不同，且販售產品多元，皆有各地域之特色，其中，大甲第二市場更做為行動支付示範場域，將新穎創新思維帶入傳統市場。

經發局長張峯源指出，市府近年積極輔導傳統市場推廣行銷活動，本次除邀集青年攤商於現場設攤，以其創新創意產品注入傳統市場外，更為提倡防疫新生活，以大甲第二市場做為行動支付示範場域，導入攤位行動支付卡機及專人協助民眾綁定行動支付，讓民眾及攤商體驗行動支付零接觸的便利性與安全性，更能體會到行動經濟的發展已成為重要趨勢。

活動現場包括消費滿百可體驗kiosk互動式智慧機台的轉盤遊戲，享受電子抽獎樂趣之餘，也把精美好禮帶回家；或以行動支付消費滿百，或下載台中購物節APP，皆能獲得50元抵用券，現場可直接消費使用；此外，現場還有摸彩活動，由陳副市長現場抽出Dyson吸塵器、氣炸烤箱、氣泡水機、液晶電視、電子鍋等豐富獎項。

經發局表示，中央振興券已於8日開始使用，今年數位綁定人數大幅增加，各支付業者亦推出多種數位綁定優惠，市府也透過「行動支付倍增計畫」祭出前2000名申辦店家可享手續費1000元補助優惠、台中購物節期間行動支付消費金額「三倍」累計、9大支付平台業者聯手導客及線上線下行銷等多重好康，且各公有市場攤商皆為購物節優惠店家，鼓勵攤商把握時間申辦行動支付，掌握這波龐大數位商機。

同時，也歡迎各地民眾前來台中遊玩，走訪各個市場，吃遍台中市場美食。並將現金、振興券留在台中消費、登錄發票於台中購物節APP，消費越多、抽中大獎的機會就越多。相關資訊請至台中市政府經濟發展局網站查詢https：／／www.economic.taichung.gov.tw／；行動支付相關訊息可至台中市行動支付倍增計畫網站查詢https：／／taichung.mobile-pay.org／)