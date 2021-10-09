中視《飢餓遊戲》開播將屆滿5周年，節目官方臉書和Youtube 9日中午曝光一支影片，峮峮竟揚言要退出？就在豆花妹和峮峮2位女主持人加入後首度迎來節目周年，製作單位推出史上最瘋狂的「八西三日行」特別企劃，當製作人告知主持群時，5人都不敢置信，孫協志再三確認：「我們要去巴西出外景？」

這次製作單位規劃必須在3日內從淡水八里騎鐵馬到高雄西子灣，主持群都直喊不可能，許孟哲一聽差點翻臉：「3天我只能騎到西門町。」超硬行程讓峮峮都忍不住萌生退意：「（我）從今天開始退出飢餓遊戲主持人，（各位）再見，這是我最後的片段了。」

據了解，本次《飢餓遊戲》5周年特別企劃，將從13日開始為期3天錄影，主持群必須騎腳踏車一路南征，並在時限內抵達高雄西子灣。2位女主持人加入後，節目就狠招不斷，從2人首集主持的千階登頂步道，還有防疫時線上錄影的消耗卡路里體訓，連王仁甫都曾說過：「從妳們加入後變成弄主持人遊戲，開始一直弄我們、操我們、玩我們。」而這次為了迎接5周年，節目再度祭出史上最瘋狂任務，要讓觀眾拭目以待。