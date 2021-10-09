新竹縣新埔鎮的柿餅加工產業歷史悠久，利用每年9月開始的九降風加工，形成獨特的風味。（莊旻靜攝）

國慶連假首日，新竹縣新埔鎮農會於新埔鎮農會農業推廣教育中心，舉辦一連2天的柿餅節，宣傳在地具有200年歷史的柿餅加工產業，新竹縣長楊文科也化身宣傳大使，行銷柿餅的好滋味，也呼籲民眾可趁假期到新竹縣旅遊、住宿，使用五倍券、領滿竹券，將在地好味道帶回家品嘗。

楊文科表示，新竹縣的柿餅為特色產業，特別軟、Q，且甜而不膩，每年產量高達600公噸，產值高達上億元。不過今年受到疫情影響，銷售量不如以往，也連帶影響業者的加工量。

新埔鎮農會指出，新竹地區在每年9月均會有九降風，新埔鎮的柿餅加工業者大多位於旱坑里，因有得天獨厚的地理環境，形成具有乾燥效果的九降風，業者趁此時機，將柿子去蒂、削皮、日曬、風乾等，經歷7至9天的時間，加工成為柿餅，不僅可直接品嘗，也可入菜、燉湯，具有獨特的甘甜風味。

新埔鎮農會連續多年於每年10月的第2周，舉辦柿餅節活動，打響新埔鎮柿餅的名聲。今年受到疫情影響，農特產品銷量下降，新竹縣政府農業處長范萬釗表示，將持續推廣新埔柿餅，希望吸引更多消費者到新埔鎮旅遊。

今年柿餅節活動將舉辦至10月10日，現場還有農產品展售、入口意象拍照、藝文演出等，並搭配五倍券，推出買柿餅加碼送等活動。新竹縣配合五倍券也推出滿竹券，使用五倍券紙本1000元到新竹縣住宿，即可折抵房價600元，並可領取600元滿竹券，可用於購買在地農特產品。