美國職棒例行賽已結束，目前分區系列賽正熱鬧開打中，而除了關心季後賽戰況，例行賽的各大獎項預測也成為季末最火的話題，包含賽揚獎、銀棒獎、兩聯盟MVP、漢克阿倫獎等等，都能證明一位球員在例行賽所打出的身價，就算他們沒進入季後賽，也值得留名青史，而本季日籍好手大谷翔平就是最好的例子。

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大谷翔平成為本季美國職棒最火熱的球星之一，除了他亞裔的身份，需要兼顧投打任務的他也格位令人注目，畢竟聯盟沒有幾個像他這樣的「二刀流」選手，而且他還執行得相當徹底，在本季天使投打都缺少好手的情況下，大谷翔平既要上場打擊，也要先發投球，這不是一般球員能做到的事，而他卻繳出超人般成績。

憑藉他投打強悍表現，也讓他獲選美國權威棒球雜誌《棒球文摘》所挑出的大聯盟年度球員獎，在這個獎項上他擊敗勁敵藍鳥全壘打王小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)，獲得外國媒體一致肯定，也間接應證了他很有可能拿下美聯MVP的傳言，而稍早在公佈MVP獎項前他又得到另一個巨大殊榮，那就是入圍了本季「漢克阿倫獎」。

更讓人驚豔的是，他是全聯盟唯一入選的「投手」，也是史上第一位以投手身份入圍漢克阿倫獎的人，這無疑是大聯盟歷史又一偉大創舉，就算他最後沒得獎，也足以在大聯盟歷史上留名，而在美聯一共有7位選手入圍，除他以外每位都是本季聯盟超強打者，其中最大勁敵小葛瑞洛也入選了，看來他們兩人的較量會一直持續！

美聯除大谷和小葛瑞洛，另外還有洋基重炮「法官」賈吉(Aaron Judge)、本季全壘打王皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)、金鶯外野手穆林斯(Cedric Mullins)、運動家歐森(Matt Olson)和印地安人當家打者拉米瑞茲(Jose Ramirez)，這名單攤開來完全是明星隊等級陣容，大谷翔平能以投手身分入選真的非常不容易。

而國聯部份也是7人入選，分別有紅人「外野雙鬼」之一卡斯提阿諾(Nick Castellanos)、今天對道奇敲出全壘打的巨人游擊手克勞福(Brandon Crawford)、勇士王牌強打者弗里曼(Freddie Freeman)、紅雀「蛇王」高施密特(Paul Goldschmidt)、費城人哈波(Bryce Harper)、國民索托(Juan Soto)、教士人氣王小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)。