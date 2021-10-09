夯劇《俗女養成記2》的演員楊麗音、陳竹昇上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，楊麗音自揭曾被父親家暴、離家出走的經歷，卻仍淡定表示「人生就像茶葉蛋 ，裂痕越多越入味」；陳竹昇則從自己父親身上提煉出溫情並溶入劇中，讓他享有「國民老爸」稱號。

《俗女養成記2》演員楊麗音、陳竹昇（中、右２）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、左2、右1）主持公視《36題愛上你》。（公視提供）

外表開朗的楊麗音背後，是兒時曾為家暴的受害者；她在《36題》節目上透露，小時候父親常在喝酒後出手打家人，她為此數度離家，父親還一度將她房門釘死，不讓她出門；楊麗音還說「打到後來，我要出門，我是爬窗子出來的」。

《俗女養成記2》演員楊麗音、陳竹昇上《36題愛上你》。（公視提供）

之後楊麗音遠走高飛，在父親60大壽時，母親才拿著帖子央求她回家，在壽宴席間陪著父親跟親友們敬酒點頭。但楊麗音說「回不去了」，認為即使自己婚禮上，跟父親仍僅止於「會打招呼」的程度，沒辦法再回頭交心，也讓唐綺陽有感地說「做父母的如果破壞了信任，後來真的要花更多的力氣才能彌補」。

陳竹昇表示10幾歲年紀就泡在劇場做幕後工作。（公視提供）

走過兒時的陰影，楊麗音也悟出一套「茶葉蛋理論」的人生哲學，她說「這是一種生活上的體驗，就像你知道的，（茶葉蛋）去挑裂縫比較多的就比較入味」。

楊麗音從國光藝校戲劇科畢業後，踏入現代劇場濫觴「蘭陵劇坊」，也跟上電影新浪潮，演出《兒子的大玩偶》等多部經典國片；王偉忠看上她潛藏的「女丑」實力，一把將楊麗音拉進當年最紅的綜藝節目《連環泡》中演短劇，奠定她喜劇演員形象。

陳竹昇同樣出身舞台，10幾歲年紀就泡在劇場做幕後工作，舉凡道具、音響、燈光都能上手，還常需要跑龍套演出「非人」的角色，他說「演過樹、蘋果」，讓炎亞綸聽了嘖嘖稱奇。他形容當時熱切投入劇場「很新鮮又有趣、又有魔力，呈現的那一刻，你就會有成就感」，動靜皆宜的陳竹昇後來也躍上螢光幕，曾榮獲金鐘、金馬獎的肯定。

與楊麗音相反的是，陳竹昇表示，自己的父親從小就疼愛子女，曾在他姊姊當社會新鮮人時，帶著她到店頭「把一週要穿的套裝全買齊」！還曾在陳竹昇國小時，買了昂貴的「搪瓷娃娃」給他，只因為看出兒子「真的很想要」的心情。

陳竹昇也表示《俗女》自己的角色中，「有一些是有我爸爸的樣子」，讓Sandy聽了都說「那個模組也搬到嘉玲爸身上了啦」 ，唐綺陽也說「難怪你可以把模範爸爸演得那麼好！」。以上訪談將於明（10日）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。

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