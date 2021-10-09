國慶連假第一天，全台連續9天本土＋0就被破功。中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增1本土病例，為台北市一名未滿5歲女童，因CT值高達38，雖研判為舊案，但仍引起隔壁新北市關注。新北市則是連續10天未出現確診案例，市長侯友宜仍強調，絕對以防疫為優先，下午三點侯友宜將有最新說明。

直播》新北10天＋0 國慶防報復性出遊 侯友宜最新說明

侯友宜於今日疫情記者會上說明，新增0確診，截至今日列管數為133人，解隔離數為69人，面對疫情，大家在一起加油，防疫要做好。

針對假日風景區人流管制，侯友宜指出，依然提醒今晚要去淡水欣賞煙火的民眾，一定要記得戴上口罩；而經監測人流儀表板，發現烏來立體停車場、瑞芳九份老街人潮已達40%，倘若無法把防疫做好，建議民眾不要再前往。

對中央日前宣布開放視聽歌唱業、資訊休閒業，侯友宜說，新北目前有102家業者來申請，其中77家已復業，這幾天動員了公安小組及警察同仁密集的去做現場查訪，目前未查獲業者有嚴重違規情事，新北一定會把防疫擺在前面。