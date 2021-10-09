為了維護尖石鄉、五峰鄉的原住民鄉鎮交通，新竹縣政府持續向原住民族委員會爭取經費，今年再獲得2551萬餘元經費，改善3條道路，包含尖石鄉的司馬庫斯前往鎮西堡、秀巒泰崗至錦路，還有五峰鄉大隘村的部落基礎環境工程，期望能使民眾回家、上山的路更加安全。

新竹縣長楊文科表示，感謝原民會大力支持，以及縣府、尖石和五峰鄉公所的努力，改善原住民鄉鎮道路品質及基礎建設，保證人車通行的安全。

新竹縣政府原住民行政處指出，原民會日前核定3案經費，其中「秀巒村斯馬庫斯往鎮西堡聯络道路改善工程」、「秀巒村泰崗至錦路聯外道路修復工程」共2183萬餘元．而「五峰鄉大隘村8鄰、9鄰部落基礎環境改善工程」爭取原住民族部落永續發展造景計畫獲368萬餘元，地方配合款則包含縣府的229萬、公所的98萬餘元，預計11月中招標。

其中在秀巒村司馬庫斯往鎮西堡聯絡道路改善工程部分，預計將鋪設鋪設PC路面（混凝土）、增設截水溝及紐澤西護欄等防護工程，未來改善後，前往鎮西堡神木群、基那吉山步道等均更加順暢。在「秀巒村泰崗至錦路聯外道路修復工程」預計改善2.32公里，同樣鋪設PC路面、增設鋼板護欄、反光鏡及反光導標等防護工程，由於周邊具有水蜜桃、茶園、高冷蔬菜等作物，未來有助於改善運輸安全。

「五峰鄉大隘村8鄰、9鄰部落基礎環境改善工程」則將改善五峰鄉行政中心周邊道路約930公尺，重新鋪設AC路面（瀝青混凝土）、設置排水溝及截水溝等，保障居民及遊客進出的安全。