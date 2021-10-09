國民黨高市議員李眉蓁連日來在臉書呼應刪Q行動，未料慘遭洗版攻擊，就連被桃園人罷免的王浩宇也加入戰局，身為「戰鬥藍」成員的她今再以「塔綠班教會我的事」發文反擊，引來中廣董事長趙少康力挺，支持者更紛紛留言「戰鬥藍第一戰」、「一個人戰塔綠班喔」力挺李眉蓁。

李眉蓁昨在臉書貼文指出刪Q行動勢在必行，質疑他支持大麻合法化、肇事逃逸等。未料，像是偏綠人士焦糖哥、鬼才阿水等大批網軍及綠營側翼紛紛以嘲諷、挖苦、甚至辱罵，口徑一致集中猛轟李眉蓁論文事件。短短1天內，留言數破4000則，但也有支持者趕來按讚送溫暖，留下8000多筆的按讚數。

對於成為「箭靶」，李眉蓁直呼意外。她感謝所有指正她論文撰寫錯誤的人，也會以一輩子的努力來回報。但她也表示「犯錯的人，並沒有失去做對的事的權利」，除了重新讀碩士班、努力把學位讀回來，還是會繼續支持刪Q行動。

面對綠營側翼大軍壓境，李眉蓁今早再度以「挑戰越多才會成長，塔綠班教會我的事」為題貼文，表示「如果你有罪有錯有不對，加入塔綠班是獲得原諒救贖最快的道路。我不同流合汙，所以我正承受塔綠班的石頭。」、「你不可能跟滿天蝗蟲講道理」、「繼續堅持做對的事」。

正面迎戰的態度引來更多支持者的鼓勵，趙少康更親自現身留言「民進黨側翼素質低落，不問黑白只看藍綠，動輒出征正義之聲，只能用刪Q和四大公投過關給他們教訓。眉蓁加油、台中二選區加油！」，讓李眉蓁為之感動。

李眉蓁日前和國民黨高雄市議員陳麗娜、鐘易仲、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏等人組成KK政線，共同建立優質問政路線，隨後率先呼應趙少康的戰鬥藍主張。這次臉書貼文風波意外引發「戰鬥藍大戰塔綠班」，該團隊戰力能發揮到什麼程度，也備受外界關心。