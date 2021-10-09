【愛傳媒滾動力頻道專欄】陳聖中：「建築像一首詩、城市是一本書，這本書裡面充滿了詩，這座城市就會有文化，這是我對建築的理念。」

期許旗下經手建築案「同樣考慮與都市完美的結合，創造城市不一樣的風格。」

師大美術館為師大編列預算新建「美術館與多功能活動中心」由台灣青年建築師陳聖中建築事務所設計監造，與師大藝術學院教師合力完成，強調由台灣在地藝術與設計創意人才跨界合作，該地原本是一處平面停車場，從籌備、動工到完工、落成歷時近6年，建築物樓高8層、地下2層，總面積共7623.99平方公尺，投入近2億8千萬元經費，採現代化綠建築設計。

美術館建築外觀以灰色沈穩為主調，反能低調展現出「台北巷弄的驚鴻一瞥」，能夠顯現藝術品的價值。

而融和航太科技的前衛鈦板建築，以完全不同的三角塊面呼應多變的時代，完工後看不到整體，但可以從不同時間、不同角度位置，有不同光影呈現出不同感覺，媲美西班牙古根漢美術館的幾何風格，連結永康與師大商圈，引領「師大藝文特區」成型。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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