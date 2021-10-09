《魷魚遊戲》在Netflix播出後即站上各國排行榜，劇中的遊戲也相繼被眾人仿效，而一票演員們也跟著戲劇翻紅，像是鄭浩妍IG人氣追蹤超越宋慧喬，連在劇中演出玻璃師傅李相喜，也遭網友翻出過往殘酷人生現實一面。

李相喜在《魷魚遊戲》飾演擁有在玻璃工廠30年的工作經歷，且在劇中幫助主角過關讓人印象深刻，但5年前李相喜在《想知道直相》痛訴兒子2010年前往美國唸書，被同學毆打至腦死，那年兒子出國時家境並不富裕，卻仍送大兒子李振洙出國留學，但沒不久就傳來兒子昏迷消息，兩天後就被判定腦死，根據警方調查，是兒子和同學有肢體衝突，雖那位同學有被起訴，最後卻判定正當防衛作不起訴處分。

李相喜夫婦都無法接受此結果，持續在美國及韓國奔波都未有進展，於是李相喜分別在，2016年《想知道那個》及2019年《近況奧運會》上節目悲痛的說「想再見兒子一次」。

李相喜因《魷魚遊戲》爆紅，他上節目表示當年是受到網友的鼓勵才能度過且表示：「托大家的福活下來了！」而如今再次受邀上《近況奧運會》節目時，他吐露心聲「人生真的很殘酷」。