義竹鄉鴿笭文化季今天落幕，縣長翁章梁義竹鄉公所前廣場頒發各類組比賽得獎者獎牌。（張亦惠攝）

有100多年歷史的的義竹鄉鴿笭文化季今天落幕，後鎮鴿笭會黃俞欽連2年得到冠軍，今年依舊拿下揹負最重的9.4吋笭冠軍，成為三連霸主，是名符其實的「鴿笭王」。

賽鴿笭是嘉南地區特有的民俗活動，也是義竹人特有的情感凝聚方式，今年賽事精彩，賽況激烈，去年的冠軍黃俞欽過關斬將，突破重圍，再度拿下冠軍，為自己賽事寫下三連霸紀錄。

縣長翁章梁9日上午在義竹鄉公所前廣場頒發各類組比賽得獎者獎牌，立委蔡易餘、鄉長黃阿家和縣議員黃金茂都到場向大家致意。在義竹鄉長大的翁章梁指出，賽鴿笭是義竹相當具有傳統特色的農閒民俗活動，他從小就是看著賽鴿笭長大，只要聽到空中嗡嗡作響，就知道8個庄頭又開始賽鴿笭了。

鴿子訓練期間除了注意營養餵食，還要幫鴿子清潔全身羽毛，隨時注意鴿子的健康狀況，訓練時從小笭開始負重，循序漸近訓練鴿子的耐重飛行能力，再慢慢加大尺寸，最大的笭有9.4吋。三連霸的黃俞欽表示，他飼養的鴿子就是平常按表操課，每天早上正常操練，健康餵食，讓鴿子保持最佳的健康狀態。

翁章梁說，賽鴿笭拉近和凝聚了村民之間的感情與向心力，希望這項特有的民俗娛樂能一代一代傳承下去，讓更多的年輕人加入賽鴿笭行列，豐富在地文化能量。