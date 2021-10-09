立委許淑華邀集教育部國教署署長彭富源、大考中心主任周兆民、四名南投縣高中職校長等學者專家，在南投縣文化局演講廳為上百家長及學生講解新課綱所遇的問題。（立委許淑華服務處提供／盧金足南投傳真）

立委許淑華9日舉辦「南投縣108課綱課程與考招制度座談會」。（立委許淑華服務處提供／盧金足南投傳真）

立委許淑華9日舉辦「南投縣108課綱課程與考招制度座談會」。（立委許淑華服務處提供／盧金足南投傳真）

108課綱上路滿兩周年，許多民眾還未充分了解新課綱對教育課程規畫及升學方式影響，立委許淑華9日舉辦「南投縣108課綱課程與考招制度座談會」，教育部國教署署長彭富源在場允諾，會投入更多資源全力支持南投縣教育，讓家長及學生們有萬全的準備面對新課綱所帶來的改變。

許淑華今日邀集彭富源、大考中心主任周兆民、四名南投縣高中職校長等學者專家，在南投縣文化局演講廳為上百家長及學生講解新課綱所遇的問題。

彭富源表示，在南投看見中央與地方積極合作，顯示不論是各級民意代表或縣政府都對學生的教育重視，希望透過該座談，向學生與家長傳遞新課綱資訊，最大的努力為家長與學生們解答，允諾會投入更多資源全力支持南投縣教育，讓家長及學生們有萬全的準備面對新課綱所帶來的改變。

周兆民分析新課綱帶來的考招制度變革，學習歷程檔案準備技巧由興大附中祕書張啟中帶來內容豐富的講解，另有四名來自南投本地高中職校長輪流分享教學現場經驗，為學生全面解惑、破解課綱迷思。

許淑華說，新課綱影響全台百萬學子，期盼透過座談的形式，讓家長及學生們可以在學習準備及升學規劃擁有更充分的資訊，感謝平時關心南投縣教育的各單位協力，藉此機會了解在地學子需求，未來也會持續爭取教育資源挹注，讓南投成為下一代的夢想搖籃。

縣議員張嘉表示，到基層時經常聽見家長們面對課綱的更新而感到焦慮，這場座談會對南投在地學子的學習成長有相當大的助益。