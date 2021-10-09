國泰產險繼2020年與好市多、中保科技及遠通電收跨界合作之後，2021年聯手出行場景兩大知名業者KKday及AVIS安維斯租車，推出符合客戶生活場景需求的保險商品，提供個人化及嶄新流暢的服務體驗，共創高品質的服務內容。

國內旅遊型態越來越多樣化，過去單一種類的綜合型旅遊保險商品，已難以符合客戶多元的保險需求。國泰產險自2020年底推出業界首創「BeSafe享出門」電商式投保平台，從出行場景出發，將保險商品碎片化，提供超過30種不同的保險提案，滿足客戶不同的出行場景需求。

國泰產險表示，此次攜手深度旅遊體驗電商平台KKday與國際知名租車業者AVIS，再推出兩項創新保險服務，讓客戶出行旅行更有保障。KKday站上有多達24萬個旅遊商品，從住宿、體驗行程到交通，一應俱全，即日起只要在KKday站上完成旅遊商品購買，國泰產險就會依據客戶購買行程推薦適合的保險商品，客戶點選連結即可跳轉到國泰產險網站投保，只要3分鐘即可用銅板價輕鬆取得專屬保障，讓出門遊玩沒有後顧之憂。

另國泰產險與國際知名租車品牌業AVIS安維斯租車合作，綜合考量旅遊與租車情境，規劃租車環島、露營與小資百元出遊等保險方案。國泰產險說，以租車環島為例，保障範圍涵蓋意外傷害、行程取消、發生車禍時的車輛損傷、及人員受傷等風險，客戶租車完成當下，即可在AVIS網頁上取得保險方案連結，一鍵連結到國泰產險的網站投保，提供從租車到保險的全方位貼心服務。

國泰產險數位科技發展部協理劉浩翔表示，國泰產險結合彈性的中台架構及數據科技，讓保險成為隨手可得的服務，解決客戶在挑選及購買保險商品的困擾，並藉由場景，喚起及強化民眾的風險意識，逐步擴大服務生態圈。同時也歡迎異業夥伴能透過國泰金控的CaaS平台或是國泰產險，來進一步腦力激盪，共同研擬數位化時代的創新解決方案。