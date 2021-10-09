五倍券8日才正式開放領取，當天就傳出首起非法案例，高雄洪姓男子8日晚間持自行影印的五倍券鳳山一家牛排館消費，因影印品質太差，當場被識破，遭店家報警逮捕，依刑法意圖供使用偽造有價證券罪送辦，最重可處十年以下有期徒刑、併科九萬元以下罰金。

警方查出，24歲無業的洪男8日中午在鳳山區的超商成功領取紙本振興五倍券後，就直接到附近的某印刷店，向店家老闆謊稱要「做紀念用」要求複印，當時店家不疑有他，洪男成功複印整套彩色五倍券。

傍晚6點，洪男帶著不知情的家人到牛排店消費，吃飽結帳時，洪男故作鎮定，直接掏出複印的五倍券要結帳，但因紙質過於粗糙，當場遭女店員識破，轉頭詢問老闆。老闆拿起假的振興券一看，發現是假券，立刻將券退回給洪男，搖搖手指表示拒收，隨後立刻通報警方。

員警趕抵牛排館，立刻逮捕洪男。帶回偵訊時，洪男坦承不諱，辯稱是因家中經濟狀況不佳，才將領到的五倍券拿去影印，想要「翻倍使用」，全程都被店家監視器完整攝錄。全案警詢後，依違反刑法意圖供使用偽造有價證券罪移送偵辦。

鳳山分局表示，《刑法》第201條，意圖供行使之用，而偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。民眾若想充分利用振興五倍券的經濟效益，應循正當管道，找尋合法的優惠活動，而非鋌而走險自行加倍，以免消費不成，又背上刑事責任。