三重聞人母公祭 天道盟主「鐵霸」率小弟拒盤查 鐵腕壓制

前新北市議員陳啟能助理葉文祥交友廣闊，今（9日）在新北市板橋殯儀館舉辦母親的公祭典禮，逾4000名道上兄弟、黑衣人到場致意，綽號「鐵霸」的天道盟第5任盟主曾盈富也到場捻香，新北市警察局動員逾300名警力到場維持秩序，查獲近百名未成年到場，警方通通帶回派出所，通知家長帶回。

新北市板橋殯儀館周圍今（9日）出現交通壅塞，來自不同幫派份子前往參加葉文祥母親的公祭，新北市警察局動員逾300名警力，在每個路口及會場內外執行攔檢盤查勤務，一口氣查獲將近百名未成年青少年成群結隊參與公祭活動。

新北市警局長黃宗仁坐鎮指揮警方強勢執法，一共查獲3名詐欺、毒品及妨害公務通緝犯，也帶回將近百名的未成年參與公祭小弟，通通被送往派出所集中管理。（警方提供）

據悉，天道盟大哥「鐵霸」曾盈富，帶著一群小弟要直闖公祭會場，一開始還不願接受盤查，與員警發生推擠衝突，但鎮守大門的保大霹靂小組與刑大等幹員立刻還以顏色，強力要求排隊接受盤查，這才讓「鐵霸」與這些小弟們乖乖受檢。

三重聞人葉文祥母親今舉辦告別式，國內重要幫派動員逾4000人到場，其中天道成員一開始還不願接受盤查，與員警發生推擠衝突。（警方提供）

警方表示，一共查獲3名詐欺、妨害自由及妨害公務通緝犯，另外還有攜帶刀械、違反《社會秩序維護法》2嫌，帶回近百名的未成年參與公祭小弟，通通被送往派出所集中管理，建檔後通知家長帶回管教。

天道盟大哥「鐵霸」曾盈富，帶著一群小弟直闖會場，與員警發生推擠衝突，但鎮守大門的保大霹靂小組與刑大等幹員立刻還以顏色，強力要求排隊接受盤查。（警方提供）

新北市警局長黃宗仁說，警方絕對充分尊重喪家治喪儀式，但治安無假期，黑道幫派膽敢來新北趁機鬧事，警方絕對祭出鐵腕強勢執法，充分捍衛市民的安全。