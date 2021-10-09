「蘋果花歌后」楊燕縱橫歌壇50多年從未嘗試過的嘻哈曲風，近日破天荒攜手年紀小她半世紀的歌壇新人夏沐推出公益單曲〈Dance with me〉，2人打趣將團名為「跨世紀同學會」。楊燕屹立歌壇50多年來首次腳踩七吋高跟靴，她欽點夏沐為單曲詞曲創作，楊燕透露與夏沐在溝通意外地沒代溝，並頂著39度高溫拍攝MV不喊累，受封「嘻哈凍齡奶奶」

楊燕當年以〈蘋果花〉紅遍亞洲，正值演繹巔峰之際，選擇遠嫁紐約、淡出歌壇，走入家庭相夫教子迄今已近40年；楊燕與創作才女夏沐因舞蹈教室和健身房結緣，深聊下發現兩人是鄰居，驚訝「世界之大緣分之巧」，再因兩人皆熱心公益，楊燕致力於照顧失智症老人，時常自發性地替相關基金會勸募款項，夏沐則投入自閉症兒童關懷，牽起兩人合唱公益單曲緣分。

特別的是，夏沐在〈Dance with me〉一曲中還為楊燕量身訂做了Rap歌詞，楊燕聽到後立刻用手機跟不到一歲的小孫女分享，孫女一聽到音樂雙手手舞足蹈，而且開心的一直重覆彈跳聆聽，讓楊燕立刻跟夏沐說「這首歌的年齡層橫跨1歲到75歲，夏沐的創作超到位不用修改，為了公益不分世代響應跳起來」。