台東一名人妻的丈夫在工地上班，孰料，人妻卻紅杏出牆丈夫的同事阿強（化名），不僅經常享受肉體歡愉，還懷有身孕。台東地院審後，認阿強侵害配偶權屬實，應賠20萬元為合理。可上訴。

判決書指出，人夫主張已與妻子結婚16年，兩人共同在工地以勞力換取收入，一起負擔家中經濟開銷，原本婚姻幸福美好，卻在他的同事阿強介入他的婚姻後，一切變了調。

人夫控訴，阿強明明知道他的妻子已婚，仍選擇與妻子單獨出遊，不僅密切聯絡，還多次瞞著他發生性行為，害妻子懷孕又墮胎，此外，兩人出軌絲毫不掩飾，人盡皆知，而他卻成為局外人，最後一個才知道自己被戴綠帽。

人夫指出，他有次在家中使用電腦時，意外瀏覽到妻子與阿強的對話，才發現自己綠光罩頂，經質問妻子後，妻子始坦白與阿強有不倫關係，他不甘婚姻受破壞，遂向阿強提告求償150萬元精神撫慰金。

台東地院審理時，阿強未到庭說明，也未提出書狀聲明，法官勘驗人夫所提交的相關證據，認定阿強與人妻的行為已逾越正常男女分際，嚴重破壞人夫的婚姻生活幸福美滿，侵權屬實，審酌情節與雙方經濟能力後，判阿強要賠人夫20萬元為合理。可上訴。