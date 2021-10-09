雙十連假不少人早已規畫好接下來的3天將如何度過，無論是和三五好友聚餐，或是躲在家中追劇，免不了滿足口腹之慾，不過營養師高敏敏就提醒，愛吃炸物的民眾切勿食用過量，否則容易導致腸胃不適，並列出15款人氣炸物熱量清單，教大家要如何吃得安心！
高敏敏表示，撇開熱量不談，食物經過高溫油炸會破壞其中的營養素，如果是蛋白質食物，會流失原本的礦物質和維生素，至於澱粉類食物原本熱量就不低，經過油炸後也會使熱量攀升，加上澱粉易吸油，油脂含量也會比原本來得高。尤其蔬菜更是陷阱之一，因為含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會取代水分，讓熱量直接翻倍。
如果真的非吃炸物不可，高敏敏則建議，可以去皮吃，或是準備吸油紙巾按壓食物後再入口，不僅減少油脂攝取，口感一樣美味。而鹹酥雞、甜不辣等炸物，盡量單吃即可，不要添加九層塔，「因為九層塔非常容易吸油，會吃進更多不必要的油脂」。此外，儘量以原味炸物為主，不要添加調味料或醬料，以免攝取過多鈉含量。
最後高敏敏提醒，吃完炸物後除了可以多喝水幫助代謝，也要多補充蔬果攝取膳食纖維及維生素C，其中豐富的鉀也可以幫助排除多餘的鈉。
▲炸物熱量排行榜
雞排一片630kcal
炸臭豆腐含泡菜530kcal
炸薯條一份529kcal
鹹酥雞一份525kcal
甜不辣一份350kcal
洋蔥圈一份324.8kcal
雞三節翅一份320kcal
炸魷魚一份300kcal
甜甜圈一個282kcal
雞腿塊一塊275.8kcal
炸雞腿一隻270kcal
雞塊6塊270kcal
花枝丸一份260kcal
可樂餅一片176kcal
炸薯餅一片152kcal
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