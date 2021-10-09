基本工資調漲194萬名勞工受惠 侯友宜4字回應 15:292021/10/09 中時 葉書宏 、 陳俊吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部8日拍板明年基本工資調漲。圖為工鬥團體7日前往商業總會、工業總會門口，舉行基本工資要調漲記者會。（陳俊吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部8日拍板明年基本工資調漲，預估194萬名勞工受惠，對此，新北市長侯友宜今（9日）表示，樂觀其成但也提醒疫情對於產業造成衝擊，更應該積極輔導。 侯友宜說，基本工資調漲樂觀其成，這一波疫情很多產業受到衝擊，政府對於產業衝擊，如何振興跟紓困更應該積極輔導，讓產業蓬勃發展。 基本工資調漲 柯文哲：不能解決低薪 軍公教才調3％… 工商界：受創產業補助應明確 #產業 #基本工資調漲 #勞工 #勞動部 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北連10天＋0 侯友宜：這2處人潮達40％不建議再前往 14:472021/10/09 生活 月薪25,250元 時薪168元 基本工資調漲5.21％ 04:102021/10/09 財經要聞 PC續燒 雙A上季營收衝高 04:102021/10/09 證券．權證 新北投入4千萬改造樹林保安市場 預計明年5月完工 12:392021/10/09 寶島 基本工資調高 柯文哲批蔡政府沒考慮「這兩點」：大老闆罵聲一片 10:282021/10/09 政治 不滿漲幅 勞團要《最低工資法》 04:102021/10/09 焦點要聞 新北疫情持續穩定 侯友宜：考慮假日停開線上疫情說明會 15:252021/10/09 生活 淡水煙火今登場 侯友宜：目前關渡橋一帶有回堵現象 15:212021/10/09 生活 趕快修法 終結勞資年年喊價戲碼 04:102021/10/09 焦點要聞 基本工資漲至2萬5250元 升幅5.21％ 時薪160調至168元 軍公教也將跟進加薪 04:102021/10/09 焦點要聞 蔡英文曝基本工資連6年調漲 網友反問這一句 13:282021/10/09 政治 生活熱門新聞 一天最多可吃幾顆蛋？醫師揭答案 40萬網友震驚 - 生活 確診者出現「新冠腳趾」 羅一鈞：和皮膚變化有關 - 生活 國藥科興疫苗返台混打如何選？指揮中心回應了 - 生活 LINE用法180度大改變 女實測爽炸：早該這麼做 - 生活 113萬劑莫德納今到貨 陳時中曝用途 一類人適用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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