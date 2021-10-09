勞動部8日拍板明年基本工資調漲，預估194萬名勞工受惠，對此，新北市長侯友宜今（9日）表示，樂觀其成但也提醒疫情對於產業造成衝擊，更應該積極輔導。

侯友宜說，基本工資調漲樂觀其成，這一波疫情很多產業受到衝擊，政府對於產業衝擊，如何振興跟紓困更應該積極輔導，讓產業蓬勃發展。