經濟部次陳長正祺9日以視訊方式參加第27屆APEC中小企業部長會議，與各會員體就中小企業數位化及疫後復甦議題交換意見，分享我國近年推動中小企業數位化及數位轉型政策經驗，以及我國於APEC場域推動中小企業相關倡議之成果。

本屆APEC中小企業部長會議議程呼應主辦會員體紐西蘭設定之年度主題「攜手協作，共同成長」。會議以紐西蘭傳統毛利歡迎儀式揭開序幕後，首先由OECD秘書長Mathias Cormann發表「與COVID-19共存之中小企業韌性」為題之演講，議程著重於疫情下建構企業韌性之主軸，並延伸兩大主題：「以數位化作為經濟衝擊後有效復甦的推動工具」及「促進復甦之包容性與福祉」，分別由「科技未來實驗室」創辦人 Frances Valintine、APEC企業諮詢委員會主席Rachel Taulelei，以及世界衛生組織心理健康單位主任Mark van Ommeren進行簡報。

扣合我國「數位國家，創新經濟」之總體發展目標，經濟部亦積極推動中小企業數位轉型，並於APEC場域與夥伴會員體共同推動數位經濟相關倡議，與會代表陳正祺針對「以數位化作為經濟衝擊後有效復甦的推動工具」此主題作出回應，分享我國中小企業數位轉型之策略作為。

陳正祺指出，首先應加強數位基礎建設，如建置超寬頻科技與應用雲端運算；繼而在提供輔導資源上給予對應的經濟誘因，以做為關鍵的促成要素，如經濟部目前推動的「雲世代產業數位轉型計畫」，藉數位點數平台，使中小微企業更易於取得數位轉型的解決方案，進而升級營運系統與拓展市場發展潛力；此外，亦應提供創新試驗場域，促進企業創新服務與產品之商業化。

陳正祺強調，如同過去我國與夥伴會員體共同提案與共同支持執行之「網實整合」(Online-to-Offline O2O)系列倡議以及「跨域創新生態系」系列倡議，期盼於相關領域持續與各經濟體合作，攜手強化APEC區域中小企業數位賦能。