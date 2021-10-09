受新冠肺炎疫情影響，國際間傳出有患者在腳趾出現凍瘡般的傷口，被稱為「新冠腳趾」。中央流行疫情指揮中心表示，目前國內還未聽說有報告，看起來是較罕見的情形，相關機轉有待科學家進一步探詢。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，基本上，新冠肺炎會導致各個器官受影響，「新冠腳趾」和皮膚變化有關，國內還沒有聽說有報告。

羅一鈞表示，「新冠腳趾」看起來案較罕見，在案例數比較多的時候會發生，和免疫系統、皮膚病理學有關，相關機轉還沒有研究出來，有待科學家進一步探詢，目前還沒有看到詳細的研究。